Sea Aktie: Das gab es noch nie!

Die Sea-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, da sie 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 91,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 126,3 Prozent bedeutet. Daher erhält Sea eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sea-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Sea daher ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Sea eingestellt waren. Es gab 13 Tage lang nur negative Themen und keine positiven Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet erhält Sea langfristig eine positive Bewertung. Die Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.