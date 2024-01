Sea Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Sea-Aktie wurde von Analysten bewertet und erhielt insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Davon wurden 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Damit ergibt sich ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier. Die Analysten haben im letzten Monat keine neuen Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für die Sea-Aktie beträgt 91,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 155,69 Prozent vom letzten Schlusskurs von 35,72 USD steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sea-Aktie aktuell bei 53,11 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 35,72 USD liegt und damit einen Abstand von -32,74 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 38,92 USD erreicht, was einer Differenz von -8,22 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Sea-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen eine Einstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 75 hat, was darauf hinweist, dass die Sea-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Sea-Aktie.