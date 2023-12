Sea Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Anlegerstimmung gegenüber Sea war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich hauptsächlich um negative Themen und es gab keine positiven Diskussionen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sea daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sea-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Sea eine starke Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugewiesen wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einem langfristig guten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sea derzeit bei 55,44 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 40,36 USD aufweist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 40,04 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.