Sea Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Sea 4 Mal das Rating "Gut", 2 Mal das Rating "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Durchschnittliche Empfehlung für Sea aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 76,6 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 78,5 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sea verläuft aktuell bei 47,97 USD. Der Aktienkurs liegt bei 44,45 USD, was zu einer negativen Abweichung von -7,34 Prozent führt. Im Vergleich dazu verläuft der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 39,52 USD, was einer positiven Abweichung von +12,47 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sea von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Sea ist langfristig gesehen mittelmäßig, weshalb die Gesamtbewertung des Stimmungsbilds "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.