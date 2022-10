Sea Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Für die Aktie Sea aus dem Segment "Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse New York am 01.10.2022, 02:00 Uhr, ein Kurs von 53.63 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Sea beläuft sich mittlerweile auf 106,38 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 53,63 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -49,59 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 68,96 USD. Somit ist die Aktie mit -22,23 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Sea in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für Sea liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sea vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 271,44 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (53,63 USD) könnte die Aktie damit um 406,14 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Sea-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.