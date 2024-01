Sea Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Sea-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein durchschnittliches "Gut"-Rating für die Sea-Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Sea vor. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,33 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 137,54 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 38,45 USD. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und liegt für die Sea-Aktie bei 27,55, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, beläuft sich auf 46,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit 14 Tagen in die negative Richtung. Auch die Diskussionen der Anleger waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen Sea hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Sea-Aktie daher ein "Gut"-Rating.