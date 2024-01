Sea Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der Sea-RSI liegt bei 71,66, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 49,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Rating daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Sea über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsveränderung hin. Daher wird die Gesamteinstufung in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen, erhalten die Sea-Aktien laut Analysten eine Einschätzung von "Gut". Dabei liegen insgesamt 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 91,33 USD, was eine mögliche Performance von 137,91 Prozent darstellt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinstufung der Analysten als "Gut".