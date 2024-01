Sea Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Sea-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wie aus einer Analyse hervorgeht. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 91,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 131,81 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält Sea insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der Sea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 51,41 USD, während der Kurs der Aktie bei 39,4 USD liegt, was einer Abweichung von -23,36 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich auf 37,97 USD, was einer Abweichung von +3,77 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Sea daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Sea-Aktie liegt derzeit bei 16,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Sea eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Sea eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert. Insgesamt erhält Sea somit eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.