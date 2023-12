Sea Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten zwölf Monaten hat Sea insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Von den 5 Bewertungen waren 4 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 91,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 155,55 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird das Wertpapier von den Analysten als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Sea eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sea als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 69,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,86 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen zeigen die Anleger jedoch vor allem an negativen Themen Interesse. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.