Sea Aktie: Jetzt geht’s rund!

An der Börse New York notiert die Aktie Sea am 31.01.2023, 02:56 Uhr, mit dem Kurs von 68.55 USD. Die Aktie der Sea wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sea einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sea jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sea-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 66,86 USD. Der letzte Schlusskurs (68,55 USD) weicht somit +2,53 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 57,87 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+18,46 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Sea ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Sea-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Sea liegt bei 25,78, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Sea bewegt sich bei 27,86. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sea-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sea vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (127,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 86 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 68,55 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sea eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.