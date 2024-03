Sea Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Sea-Aktie hat in den letzten Handelstagen positive Ergebnisse erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 46,36 USD, während der letzte Schlusskurs (54,47 USD) um +17,49 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 46,41 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +17,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Sea-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. Die Analysten geben der Sea-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, aber das Kursziel wird bei 40 USD angesiedelt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung.