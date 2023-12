Sea Aktie: Ist es das gewesen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Sea-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sea-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,59, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,69, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Inzwischen ist die Sea-Aktie mit einem Kurs von 38,56 USD -6,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -32,67 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Sea. Es gab insgesamt fünf positive und vier negative Tage, sowie an fünf Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sea daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich Sea hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sea in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".