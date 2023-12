Sea Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten Wochen gab es bei Sea keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme wurde festgestellt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Sea insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 155,55 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass Sea in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Allerdings sind in den letzten Tagen vor allem negative Themen zu erkennen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 35,74 USD 37,18 Prozent unter dem GD200 (56,89 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 41,08 USD, was zu einem Abstand von -13 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der Sea-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse für Sea.