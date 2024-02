Sea Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Stimmung und der Buzz um Sea können mit einer genauen Analyse der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Sea jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Sea. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Meinungen in den sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ sind. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Sea aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sea derzeit ein "Schlecht" ist, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 50,33 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 40,47 USD liegt, was einer Abweichung von -19,59 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 38,01 USD, was einer Abweichung von +6,47 Prozent entspricht. Insgesamt wird dies als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da 4 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sea liegt bei 91,33 USD, was einer Entwicklung um 125,68 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in der Analysten-Untersuchung insgesamt die Einstufung "Gut".