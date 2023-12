Sea Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Analysten sind der Meinung, dass die Sea-Aktie mit einer Gesamtbewertung von "Gut" gut abschneiden wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 85,86 USD, was einer Entwicklung von 89,61 Prozent entspricht. Es gibt jedoch keine aktuellen Updates zu Sea. Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie ist eher negativ, da die Diskussionsintensität in den sozialen Medien unterdurchschnittlich ist und es zu einer negativen Stimmungsänderung gekommen ist. Die Anleger-Stimmung bei Sea ist ebenfalls negativ, obwohl in den letzten Tagen positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht erhält die Sea-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 45,28 USD 26,18 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Jedoch wird die Aktie aufgrund des 50-Tages-Durchschnitts mit einer Bewertung von "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Sea eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Sollten Sea Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Sea jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sea-Analyse.

Sea: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...