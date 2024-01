Sea Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI für Sea liegt bei 27,55, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 46,23, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Sea daher ein Rating von "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat stetig verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Summa summarum ergibt sich somit erneut ein "Gut"-Rating für die Sea-Aktie.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, von denen 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 137,54 Prozent aufzeigt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend positive Bewertung für die Sea-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien.