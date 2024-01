Sea Aktie: Einfach unglaublich

Die Bewertung von Sea durch Analysten zeigt, dass der Titel langfristig das Rating "Gut" erhalten hat. Innerhalb der letzten 12 Monate wurde Sea 4 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und kein mal als "Schlecht" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel wurde auf 91,33 USD festgelegt, was einem erwarteten Wachstum von 141,49 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Sea bei 54,67 USD, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sea-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, sondern erhält eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (57) als auch der 25-Tage-RSI (53,74) bestätigen diese Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für Sea zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Sea war in den letzten Tagen gering, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine gemischte Einschätzung für Sea, mit unterschiedlichen Bewertungen aus den verschiedenen Analysemethoden.