Sea Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Sea war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen hervorgeht. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Aspekte des Unternehmens diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der langfristigen Meinung von Analysten wird die Sea-Aktie positiv bewertet, mit 4 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 91,33 USD, was eine erwartete Performance von 137,91 Prozent darstellt und somit als gut eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine negative Entwicklung hin, da der RSI bei 71,66 liegt, was als schlecht bewertet wird. Der RSI25 hingegen ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -28,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Sea-Aktie daher charttechnisch als neutral bewertet.