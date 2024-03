Sea Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktienkurse von Sea können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Sea in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Langfristig gesehen, wird die Sea-Aktie laut Analystenmeinung als "gut" bewertet. Die Gesamtbewertungen belaufen sich auf 4 "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht". Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie als "neutral" eingestuft, basierend auf Studien des vergangenen Monats. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 78,5 USD, was einer zukünftigen Performance von 32,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "gut" von der Redaktion.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sea festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Punkt als "schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sea-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 46,54 USD lag, während der aktuelle Schlusskurs bei 59,34 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +27,5 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +40,22 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "gut" führt. Insgesamt wird die Sea-Aktie somit in der technischen Analyse als "gut" bewertet.