Sea Aktie: Abwarten

Die Sea-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt sich aus einer Abweichung von -28,67 Prozent des aktuellen Kurses von 38,39 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 53,82 USD. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs nur um -2,12 Prozent davon abweicht.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und vergeben der Sea-Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut", basierend auf 4 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und keinem "Schlecht"-Rating. Das Kursziel der Analysten liegt bei 91,33 USD, was auf eine erwartete Performance von 137,91 Prozent hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien überwiegend negative Bewertungen zur Sea-Aktie abgegeben, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Gesamtbewertung der Sea-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung ergibt ein "Neutral"-Rating.