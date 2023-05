SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi feiert die Eröffnung mit einer spektakulären Veranstaltung und vielen Stars

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- SeaWorld Abu Dhabi, der erste Marine-Life-Themenpark der MENA-Region, ist jetzt eröffnet- Die Eröffnungsfeier wurde von Gästen und Prominenten besucht und bot Auftritte von Superstars wie Hussain Al Jassmi und Red- Der neueste Themenpark und das Megaprojekt auf Yas Island wurde von Miral in Zusammenarbeit mit SeaWorld Parks & Entertainment entwickeltSeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, der erste Themenpark für Meereslebewesen in der MENA-Region, hat seine Pforten für die Öffentlichkeit geöffnet und bietet unvergessliche Erlebnisse und spannende Abenteuer für Gäste jeden Alters. Die starbesetzte Eröffnungsfeier, die am 22. Mai stattfand, bot unvergessliche Auftritte des emiratischen Superstars Hussain Al Jassmi, der schottischen Künstlerin Red sowie eines sensationellen Orchesters mit 120 Musikern. Die fesselnde Eröffnungszeremonie, mit der der Marine-Life-Themempark der nächsten Generation eröffnet wurde, war geprägt von atemberaubenden Ton- und Lichtshows, die die Zuschauer in ihren Bann zogen. An der begehrten Veranstaltung nahmen Hunderte Ehrengäste und Prominente teil. SeaWorld Abu Dhabi, der neueste Themenpark auf Yas Island, wurde von Miral, dem führenden Anbieter von Erlebniswelten, in Zusammenarbeit mit SeaWorld® Parks & Entertainment, einem führenden Unternehmen für Themenparks und Unterhaltung sowie einer der weltweit führenden zoologischen Einrichtungen, entwickelt.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:MNR link: https://www.multivu.com/players/uk/9172151-seaworld-yas-island-celebrates-opening-star-studded-event/Zum Auftakt der Veranstaltung, die im Bereich des „One Ocean" stattfand, wurde den Gästen eine spezielle Eröffnungsvorführung des One Epic Ocean-Spektakels von SeaWorld Abu Dhabi geboten. Die immersive Show bietet Multimedia und hochmodernen Raumklang und erweckt die Wunder des Ozeans auf einer außergewöhnlichen 360-Grad-Leinwand mit einer Höhe von 15 Metern und einer Breite von 218 Metern zum Leben. Eine Gruppe junger Meeresliebhaber betrat anschließend die Bühne und entfesselte eine faszinierende Ton- und Lichtshow mit einem Leuchtwirbel, der die One-Ocean-Leuchtenglocke erhellte. Dieser Moment, der die Verbindung zwischen dem Ozean und uns allen symbolisiert und die offizielle Eröffnung von SeaWorld Abu Dhabi markiert, war ein Höhepunkt der grandiosen Veranstaltung. Die anwesenden Gäste kamen in den Genuss von Darbietungen des Orchesters und von Red, die in einem eigens für SeaWorld Abu Dhabi komponierten und von Hussain Al Jassmi gesungenen Lied gipfelten. In einem atemberaubenden Finale flogen eine Reihe von silbernen dreidimensionalen Figuren, die Meerestiere darstellten, über die Bühne und luden die Gäste ein, den neu eröffneten Park zum ersten Mal zu erkunden.H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman von Miral, sagte: „Der heutige Tag stellt einen großen Meilenstein für Abu Dhabi dar, denn wir eröffnen SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi, eine bahnbrechende Attraktion, die in der Region und weltweit in jeder Hinsicht ihresgleichen sucht. SeaWorld Abu Dhabi repräsentiert die nächste Generation von Themenparks, die sich zu den Weltklasse-Erlebnissen auf der Insel Yas gesellen und die Positionierung der Insel als globales Top-Reiseziel weiter stärken und zum Wachstum von Abu Dhabis Tourismusvision beitragen. Der Park wird auch eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Umweltbewusstseins und des Schutzes des Meereslebens in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten Region spielen und die Gäste zweifellos dazu inspirieren, sich in den kommenden Jahren für den Schutz unseres kostbaren Meereslebens einzusetzen. Gemeinsam mit unserem Partner SeaWorld Parks & Entertainment sind wir stolz darauf, die Grenzen der Wissenschaft und des Naturschutzes zu verschieben, um ein wahrhaft unvergleichliches Wissenszentrum zu schaffen, das unser gemeinsames Engagement für die Einhaltung der höchsten Standards bei der Pflege und dem Wohlergehen der Tiere unter Beweis stellt. Wir freuen uns darauf, Gäste aus der ganzen Welt in diesem einzigartigen Park begrüßen zu dürfen, um ihnen die Schönheit und das Wunder des Ozeans zu zeigen."Auf fünf Innen-Ebenen und 183.000 m² erzählt der Park die fesselnde Geschichte von „One Ocean" und nimmt die Gäste mit auf eine Entdeckungsreise, bei der Lernen und Spaß in acht Erlebniswelten nahtlos ineinander übergehen. In SeaWorld Abu Dhabi können Gäste jeden Alters einzigartige, familienfreundliche Erlebnisse genießen, einschließlich Begegnungen mit Tieren aus nächster Nähe und Tierpräsentationen. Der Park bietet außerdem inspirierende Unterhaltung, aufregende Fahrgeschäfte und Attraktionen sowie unvergleichliche Ess- und Einkaufserlebnisse.Scott Ross, Chairman von SeaWorld Parks & Entertainment, sagte: „SeaWorld Abu Dhabi ist der erste SeaWorld-Park, der außerhalb der Vereinigten Staaten eröffnet wird und stellt ein wichtiges Kapitel für SeaWorld Parks & Entertainment dar. Es ist uns eine große Ehre, diese mit Spannung erwartete Eröffnung zusammen mit unseren geschätzten Partnern bei Miral zu feiern. Der außergewöhnliche SeaWorld Abu Dhabi Marine Life-Themenpark ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit und Innovation. Er vereint die fast 60-jährige Erfahrung von SeaWorld im Bereich des Tierschutzes und des Engagements für den Schutz der Meere mit der beispiellosen Erfolgsbilanz von Miral als führender Entwickler von Reisezielen der Weltklasse. Gemeinsam haben wir einen hochmodernen Themenpark für Meereslebewesen geschaffen, wie es ihn in der Welt noch nie gegeben hat, und damit ein SeaWorld-Erlebnis der nächsten Generation geschaffen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Gäste von SeaWorld Abu Dhabi begeistert sein werden, und wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu beizutragen, ihr Engagement für den Schutz der Meere für die kommenden Jahre zu inspirieren."Jeder Bereich in SeaWorld Abu Dhabi ist einzigartig thematisiert und aufwändig gestaltet und entführt die Gäste in verschiedene Meeresumgebungen auf der ganzen Welt. Der Bereich One Ocean ist das Herzstück des Parks, in dem die Geschichte des einen Ozeans mithilfe hochkarätiger immersiver Medien erzählt wird. Der Bereich beherbergt auch das „Animal Care Center" und die Portale zum Rest des Parks, während der Bereich Abu Dhabi Ocean die Gäste einlädt, das einzigartige Meeresleben des Arabischen Golfs zu entdecken. In Rocky Point können die Gäste in einer versteckten Bucht, die vom pazifischen Nordwesten der USA inspiriert ist, Seelöwen und Hafenrobben beobachten. Der Bereich Tropical Ocean bietet einen lebendigen und sonnigen Regenwald und eine atemberaubende blaue Lagune mit Delfinen, Flamingos, Fischen und Vögeln. Im Bereich MicroOcean erleben Kinder und Familien viel Spaß, wenn sie als Plankton die mikroskopische Welt erforschen und lernen, dass „klein sein" eine „große Wirkung" haben kann. Im Bereich des Endless Ocean können die Gäste das größte artenreiche Meeresaquarium der Welt mit mehr als 68.000 Meerestieren und überwältigenden 25 Millionen Litern Wasser bestaunen. In den Arctic- and Antarctica-Bereichen des Polar Ocean werden die Gäste eisige Meereslandschaften genießen und etwas über die einzigartigen Lebensgewohnheiten der polaren Arten erfahren.Unter 100 Tiererlebnissen und Präsentationen, bei denen die Besucher mehr über die einzigartigen Eigenschaften und Verhaltensweisen faszinierender Meerestiere wie Delfine, Haie und Meeresschildkröten erfahren können, bietet die SeaWorld Abu Dhabi zehn Begegnungen mit Tieren aus nächster Nähe.Der Park umfasst darüber hinaus mehr als 15 interaktive Fahrgeschäfte und Erlebnisse, von denen jedes die Gäste auf eine einzigartige Entdeckungsreise unter den Wellen mitnimmt. Wer den Nervenkitzel sucht, kann Fahrgeschäfte wie den „Manta Coaster" im „Tropical Ocean" genießen oder in die „Hypersphere 360o" im arktischen Bereich des Polarmeeres einsteigen. Außerdem erwarten Sie im „MicroOcean" mehrere familienfreundliche Fahrgeschäfte – im Marine-Life-Themenpark ist für Gäste jeden Alters etwas dabei.Während die Gäste durch SeaWorld Abu Dhabi streifen, ist für Unterhaltung gesorgt: Mehr als 20 Live-Charaktere und -Vorstellungen Shows werden im Laufe des Tages geboten. Die Gäste können sich während ihrer Reise zwischen den Aktivitäten stärken und haben die Wahl zwischen 18 verschiedenen gastronomischen Angeboten, von schnellen Snacks für unterwegs bis zu eleganten Restaurants. Für diejenigen, die gerne einkaufen, bietet SeaWorld Abu Dhabi 13 EinzelhandelsgeschäfteShops, in denen die Gäste einzigartige Souvenirs, Geschenke und Waren zur Erinnerung an ihren Besuch finden können.SeaWorld Abu Dhabi hat kürzlich seine Zertifizierung durch „Global Humane" bekannt gegeben, der internationalen Marke von „American Humane" und dem weltweit größten Zertifizierer für Tierschutz. Der Themenpark ist die erste Einrichtung in der MENA-Region, die diese Zertifizierung erhalten hat.SeaWorld Abu Dhabi ist die jüngste Ergänzung des preisgekrönten Portfolios an Themenparks und Attraktionen auf Yas Island, zu dem auch Warner Bros. World™ Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld und CLYMB™ Abu Dhabi gehören. Yas Island ist eines der am schnellsten wachsenden Freizeitziele der Welt und umfasst einige der berühmtesten Unterhaltungszentren und Wahrzeichen von Abu Dhabi.Um Karten zu kaufen und weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website: www.seaworldabudhabi.comWeitere Informationen finden Sie im Internet: www.seaworldabudhabi.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2082449/SeaWorld_Abu_Dhabi_video.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2082441/SeaWorld_Abu_Dhabi.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1998392/4047639/YSWRR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/seaworld-yas-island-abu-dhabi-feiert-die-eroffnung-mit-einer-spektakularen-veranstaltung-und-vielen-stars-301833131.htmlPressekontakt:Farah Sarieddine,Head of PR,fsarieddine@miral.ae ,+97156 473 8327Original-Content von: Miral; SeaWorld Yas Island, übermittelt durch news aktuell