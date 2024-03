SeaWorld Entertainment Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Analystenbewertung der United Parks & Resorts-Aktie wird derzeit als "Gut" eingestuft. Diese Einschätzung basiert auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu United Parks & Resorts. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 65 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 28,38 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 50,63 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält United Parks & Resorts eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte United Parks & Resorts in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -4,94 Prozent, was bedeutet, dass United Parks & Resorts im Branchenvergleich um -6,15 Prozent unterperformte. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -4,87 Prozent im letzten Jahr, und United Parks & Resorts lag 6,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Parks & Resorts mit einem Wert von 12,05 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 46,98, was einen Abstand von 74 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,38 USD mit dem aktuellen Kurs von 50,63 USD eine Abweichung von +0,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 50,12 USD eine Abweichung von +1,02 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.