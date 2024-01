SeaWorld Entertainment Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Seaworld Entertainment-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Seaworld Entertainment daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Seaworld Entertainment derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Seaworld Entertainment derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 51,8 USD, während der Aktienkurs bei 52,99 USD liegt, was einer Abweichung von +2,3 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 49,3 USD, was einer Abweichung von +7,48 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Seaworld Entertainment-Aktie war überwiegend positiv, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Seaworld Entertainment basierend auf der Stimmung der Anleger.