SeaWorld Entertainment Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Berücksichtigung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Der RSI der Seaworld Entertainment-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 59, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 59,91 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Bewertung der Analysten für Seaworld Entertainment in den letzten zwölf Monaten ergab 6 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 71 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 49,13 Prozent impliziert und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) wird Seaworld Entertainment als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,83 liegt, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,45 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche liegt Seaworld Entertainment jeweils um mehr als 2 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.