SeaWorld Entertainment Aktie: Keine Panik!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Seaworld Entertainment-Aktie liegt bei 10,83, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" (50) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Seaworld Entertainment-Aktie einen Wert von 35,27 für den RSI7 und 40,95 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Seaworld Entertainment einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Seaworld Entertainment-Aktie mit 52,83 USD einen Abstand von +1,67 Prozent zum GD200 hat, was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Der GD50 liegt bei 48,36 USD, was einen Abstand von +9,24 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und daher als "Gut"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Seaworld Entertainment-Aktie auf der Grundlage verschiedener Indikatoren als "Neutral" bewertet wird.