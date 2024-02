SeaWorld Entertainment Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der gleitende Durchschnittskurs der United Parks & Resorts hat sich auf 50,72 USD erhöht, während der Aktienkurs selbst bei 47,01 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,31 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso verhält es sich mit dem GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 50,24 USD lag, was einer Distanz von -6,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von United Parks & Resorts bei -11,09 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,74 Prozent aufweist, liegt United Parks & Resorts mit 3,35 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" auf dieser Ebene führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass auch in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Analysten schätzen die Aktie der United Parks & Resorts langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 6 sie als "Gut", 1 als "Neutral" und keinen als "Schlecht" ein. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 71 USD, was einer Erwartung von 51,03 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen die Bewertung "Gut".