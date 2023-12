SeaChange wird immer uninteressanter …

Die Seachange-Aktie wird aus technischer Sicht negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 6,2 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,75 USD lag, was einem Unterschied von -55,65 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,16 USD (-12,97 Prozent Abweichung) erhält die Seachange-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ebenfalls eine negative Differenz von -2,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software", was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Seachange-Aktie zeigt sich neutral, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 50 aufweist und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (43,15) führt zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt sich daher nach der technischen Analyse und der Bewertung des Anleger-Sentiments eine eher negative Einschätzung für die Seachange-Aktie.