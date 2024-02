SeaChange Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Bewertung von Seachange im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt zeigt eine Unterbewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,61, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,51 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Seachange im Vergleich zur Branche Software eine Dividende von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,23 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um Seachange haben in den letzten Wochen zugenommen, insbesondere in Form negativer Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Aktivität in den Diskussionen über Seachange ist insgesamt geringer als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Seachange ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung von Seachange aufgrund der unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, des negativen Sentiments in den sozialen Medien und der vorherrschenden negativen Themen in den Diskussionen der Anleger.