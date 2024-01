SeaChange Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Softwarefirma Seachange hat kürzlich ihre Dividendenrendite veröffentlicht, die derzeit bei 0% liegt. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,23%. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Seachange-Aktie von 2,75 USD eine Entfernung von -54,32% vom GD200 (6,02 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 2,9 USD auf, was zu einem Abstand von -5,17% führt und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Gesamtkurs der Seachange-Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Analyse gilt die Aktie von Seachange als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,65 insgesamt 82% niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 59,04 im Segment "Software". Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Seachange positiv sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.