SeaChange Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Seachange-Aktie ist derzeit mit einem Kurs von 2,75 USD etwa 11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Bewertung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -55,28 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist Seachange ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,65 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt 82 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 58. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Basis ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu analysieren, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Seachange wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Seachange weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Seachange-Aktie in diesem Abschnitt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Seachange eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Software" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.