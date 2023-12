SeaChange Aktie: Aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Seachange heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 79,7 Punkten, was darauf hinweist, dass Seachange überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Seachange weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Seachange-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Seachange im Vergleich zur Branchendurchschnittsrendite von 2,31 % eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,31 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In den letzten zwei Wochen wurden von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutrale Bewertungen zu Seachange abgegeben. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um Seachange in den letzten Monaten zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.