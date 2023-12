Sdiptech AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Sdiptech nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sdiptech daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sdiptech aktuell bei 245,7 SEK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 270,6 SEK aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +10,13 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 236,06 SEK, was einer Differenz von +14,63 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

Was die Dividende betrifft, schüttet Sdiptech eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 7,14 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 7,14 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sdiptech bei 21,47, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,74 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.