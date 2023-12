Sdiptech AB Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung unter den Anlegern für Sdiptech ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend positive Äußerungen und Meinungen festgestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Sdiptech-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 29, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,15, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer abweichenden Bewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sdiptech-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 245,17 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 267 SEK weicht somit um +8,9 Prozent ab, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (230,93 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ergab eine negative Änderung und führt somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eine positive Bewertung von "Gut" für Sdiptech ergeben, während das Sentiment und Buzz eine negative Bewertung von "Schlecht" ergeben.

