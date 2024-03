Sdic Capital Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder für 25 Tage (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell weist der RSI von Sdic Capital eine Ausprägung von 65,63 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 49,34, woraus ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sdic Capital von 6,71 CNH etwa 4,82 Prozent unter dem GD200 (7,05 CNH) liegt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, 6,63 CNH, was einem Abstand von +1,21 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Sdic Capital als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, verzeichnet Sdic Capital eine Rendite von 2,64 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche weist eine mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate von -4,86 Prozent auf, während Sdic Capital mit 7,5 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Sdic Capital ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ergibt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sdic Capital festgestellt wurde. Das Kriterium wird daher mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt werden, wofür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Sdic Capital daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.