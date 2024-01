Sdic Capital Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Sdic Capital zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,16 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 6,51 CNH beträgt. Dies bedeutet eine Distanz von -9,08 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,86 CNH, was einem Abstand von -5,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Sdic Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,48 Prozent erzielt, was 5,19 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt Sdic Capital aktuell 2,96 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um Sdic Capital in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde in den Diskussionen über Sdic Capital deutlich mehr als normalerweise gesprochen, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sdic Capital-Aktie zeigt einen Wert von 72 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,38, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sdic Capital.