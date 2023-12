Sdic Capital Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Sdic Capital zeigt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Aktivität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich jedoch kaum Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Sdic Capital in diesem Punkt daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Sdic Capital derzeit bei 7,18 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 6,7 CNH aus dem Handel ging, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht". Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -2,76 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sdic Capital liegt bei 81,25, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" aufgrund dieses Gesamtbildes.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,2 Prozent erzielt, was 4,12 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,82 Prozent, wobei Sdic Capital aktuell 1,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.