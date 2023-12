Sdic Capital Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten Wochen wurde bei Sdic Capital eine deutliche Veränderung der Stimmung hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild bei Sdic Capital als "Schlecht" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge und damit die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sdic Capital daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Sdic Capital derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,19 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,9 CNH -4,03 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,89 CNH, was einer Abweichung von +0,15 Prozent entspricht und somit auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Sdic Capital in diesem Bereich daher mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Sdic Capital in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,68 Prozent verzeichnen. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Sdic Capital mit 12,33 Prozent über dem Durchschnittswert. Beide Bereiche führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Sdic Capital als "Neutral" eingestuft, da der RSI einen Wert von 43,59 aufweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 55 eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Sdic Capital auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.