Scynexis Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Scynexis-Aktie hat in den letzten sieben Tagen einen Kurs von 1,78 USD erreicht, was einem Rückgang von -5,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies deutet auf eine kurzfristige negative Einschätzung hin. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -26,14 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich positiv verändert, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben die Scynexis-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet. Die langfristige Einstufung lautet daher "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 12 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 574,16 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Scynexis-Aktie derzeit als überkauft gilt, was zu einer negativen Einschätzung führt. Auf einer erweiterten Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Schlecht".