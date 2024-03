Scynexis Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Scynexis wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 92,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass Scynexis überkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 76,11 überkauft. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Scynexis auf 2,29 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,45 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -36,68 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1,82 USD, was einem Abstand von -20,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit das Gesamturteil "Schlecht".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Scynexis-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet ein durchschnittliches "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 12 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 727,59 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,45 USD. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist also "Gut". Zusammengefasst erhält Scynexis somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zu Scynexis neutral. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Scynexis hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.