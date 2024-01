Scully Royalty Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Diskussionen rund um Scully Royalty auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert des Unternehmens. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Scully Royalty wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Scully Royalty bei 13,04 liegt, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Scully Royalty-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7 EUR, was einem Unterschied von +27,74 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 4,79 EUR eine positive Abweichung von +46,14 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Scully Royalty eine Rendite von 2,35 % erzielt werden, was jedoch 3,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".