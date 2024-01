Scully Royalty Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Scully Royalty-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,46 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +19,96 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,54 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +44,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Scully Royalty-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Scully Royalty wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl von privaten Nutzern in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde für Scully Royalty eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Scully Royalty liegt bei 11,76 und der RSI25 bei 28,62, was beide zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die technische Analyse und die Anleger-Stimmung für die Scully Royalty-Aktie positiv ausfallen, während das Sentiment und der Buzz im Internet ein neutrales Bild zeichnen.