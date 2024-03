Scully Royalty Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten Wochen konnte bei Scully Royalty eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Scully Royalty daher eine Bewertung von "Gut" für dieses Kriterium.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Scully Royalty diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Scully Royalty aktuell 2. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,09 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten mit "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Scully Royalty aktuell bei 5,61 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 5,9 EUR aus dem Handel ging, was einer positiven Abweichung von +5,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch zeigt sich ein negatives Signal in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einer aktuellen Differenz von -13,36 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.