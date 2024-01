Scryb Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktien von Scryb ist derzeit positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün an, was auf positive Gespräche hinweist, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage der Scryb-Aktie eine Abweichung von -57,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen auf ähnlicher Höhe wie der letzte Schlusskurs, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Scryb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionstätigkeit wurde bei Scryb eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Scryb-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral"-Bewertungen basierend auf Anleger-Sentiments, trendfolgenden Indikatoren und dem RSI.