Scryb Aktie: Was war das denn?

Technische Analyse: Die Aktie von Scryb liegt derzeit 41,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 61,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Scryb in den sozialen Medien. Die Aktie erhält eine "neutral" Bewertung. Darüber hinaus wurde über Scryb weniger diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einem "schlechten" Rating führt.