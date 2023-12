Scryb Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Scryb in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, war für Scryb in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Bewertung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Scryb derzeit -37,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -64,29 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Scryb beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Scryb weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Scryb basierend auf unserer Analyse für die Stimmung, die technische Analyse und den Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Schlecht".