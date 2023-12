Scryb Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Scryb werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach eingehender Untersuchung der Aktie von Scryb auf diese beiden Faktoren hin zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Scryb weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Scryb bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Scryb. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Scryb daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Scryb von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ist die Scryb mit einem Kurs von 0,03 CAD inzwischen -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -62,5 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) für Scryb beläuft sich auf 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".