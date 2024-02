Scripps Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie Anleger berichten. Positive Themen dominierten nur an sechs Tagen, während an sieben Tagen die negativen Themen überwogen. Insbesondere die Diskussion über das Unternehmen Ew Scripps war in den letzten Tagen von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen bei Ew Scripps in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier ein neutrales Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse wurde auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Ew Scripps derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,64 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,11 USD um -20,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt mit 7,55 USD eine Abweichung von -19,07 Prozent, was ebenfalls zu einer "schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ew Scripps-Aktie liegt bei 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein neutrales Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und zeigt mit einem Wert von 58,04 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der sozialen Netzwerke, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein neutrales bis schlechtes Gesamtrating für die Ew Scripps-Aktie.