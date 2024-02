Scripps Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Internet-Kommunikation bezüglich der Ew Scripps-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Ew Scripps, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ew Scripps-Aktie liegt bei 82,28, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ew Scripps-Aktie um -29,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -27,46 Prozent auf, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Ew Scripps.