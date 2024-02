Scripps Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Aktie der Ew Scripps wird derzeit charttechnisch betrachtet und es ergibt sich ein "Schlecht"-Signal. Der aktuelle Kurs von 4,34 USD liegt 42,82 Prozent unter dem GD200 (7,59 USD), während der GD50 bei 7,38 USD liegt, was einem Abstand von 41,19 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Ew Scripps ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 83,93, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Ew Scripps wird anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Ew Scripps bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.