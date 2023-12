Scripps Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) dient in der technischen Analyse dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass kurzfristig eher mit Kursrückgängen zu rechnen ist, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ew Scripps wird der RSI für 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 beträgt aktuell 50,67 Punkte, was darauf hinweist, dass Ew Scripps weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ew Scripps-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ew Scripps bei 7,75 USD und ist damit +14,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bezeichnet, da die Distanz zum GD200 bei -3 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Ew Scripps zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Ew Scripps im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Ew Scripps. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".